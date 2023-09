Após 27 dias internado em razão de um atropelamento, o ator Kayky Brito recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (dia 29). Ele estava internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 2 de setembro. O acidente ocorreu na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Em nota, o Hospital Copa D’Or informou que o paciente teve as lesões corrigidas com sucesso e possui condições de prosseguir com o processo de reabilitação em casa. A alta hospitalar foi assinada pelos médicos assistentes Edno Wallace e Ney Pecegueiro e pelo diretor médico Marcelo London. O ator sofreu politraumas no corpo e traumatismo craniano.

Conclusão do inquérito

Na última terça-feira (dia 26), a 16ª Delegacia de Polícia Civil, da Barra da Tijuca, decidiu pelo arquivamento do caso de atropelamento do ator Kayky Brito. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, as investigações constataram que o motorista Diones Coelho da Silva estava a cerca de 48 km/h, abaixo da velocidade máxima permitida na avenida, que é de 70km/h. Além disso, o laudo atesta também que o motorista estava a menos de 10 metros do ator, ou seja, uma distância insuficiente para que o motorista percebesse, reagisse e parasse o veículo sem impacto.

