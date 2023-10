O Volta Redonda venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, no estádio Almeidão, pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C, e segue na briga pelo acesso. Os gols do Voltaço foram marcados pelos atacantes Samuel Granada e Hugo Borges, enquanto Pipico descontou para a equipe adversária.

Com o resultado, o Voltaço adia o acesso do Paysandu, que entra em campo neste domingo (dia 1º), no Estádio Olímpico do Pará, precisando de um empate contra o Amazonas. A partida acontece no Mangueirão às 17h30. Já o Belo está eliminado e segue na Série C em 2024.

Foto: Raphael Torres/Volta Redonda