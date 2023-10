Com apenas 8 anos, Luiz Nascimento, atleta do Clube dos Funcionários se destaca no cenário mundial do Xadrez. O pequeno enxadrista alcançou neste mês de outubro, o primeiro lugar no ranking FIDE, da Federação Internacional de Xadrez, na categoria sub-8.

Nascido em uma família de enxadristas, Luiz é o caçula de três irmãos, que seguindo o exemplo paterno começaram cedo a se aproximar do xadrez. O treinador e pai do jovem prodígio, Leandro Nascimento, relembra orgulhoso os primeiros passos do filho. “Desde pequeno, com 4 anos, Luiz ficava olhando os irmãos treinando comigo e aprendeu a movimentar as peças apenas assistindo aos treinos. Em 2022, começou a disputar os torneios e, desde então, ele coleciona títulos e acaba de se tornar o n° 1 no ranking internacional”, comentou Leandro.

Dentro de sua categoria, sub-8, Luiz sempre foi campeão invicto. Entre as conquistas do atleta se destacam os seguintes resultados:

· Bicampeão Estadual sub-8 2022/ 2023

· Campeão Brasileiro Escolar sub-8

· Campeão Regional Sudeste sub-8 (Xadrez rápido e Blitz)

· Campeão Copa do Brasil sub-8 (Xadrez Clássico, Blitz e Rápido)

· Melhor sub-8 Rio Chess Open (Xadrez Clássico)

· Campeão sub-8 Municipal e Regional Sul Fluminense

· Melhor sub-8 1° Summer Chess Open

· Melhor sub-8 Regional de Penedo

· Melhor sub-8 Regional de Macaé.

Luiz e seus irmãos são atletas do Clube dos Funcionários e seu pai é o treinador. O presidente do Clube, Gustavo Tramontin destaca a conquista do jovem e ressalta o objetivo Alvigrená. “É um orgulho para nós ter o Luiz em nosso quadro de atletas. Esse reconhecimento a nível internacional, é fruto de um trabalho de excelência desenvolvido por ele e sua família aqui no Clube. É nossa missão incentivar jovens a praticar o xadrez e disseminar essa modalidade na região”, afirmou Tramontin.

O diretor de esportes do Clube, Alex Ribeiro cita o exemplo do jovem e incentiva os atletas da região a se dedicarem ao esporte. “Essa 1ª colocação no ranking mundial prova a dedicação do nosso pequeno Luiz. O xadrez é muito importante para desenvolver habilidades emocionais e cognitivas, além de favorecer o raciocínio lógico. Que esse marco seja combustível para novos jovens se aproximarem da modalidade, dedicando-se a novos desafios”, finalizou Alex.

Foto: Divulgação