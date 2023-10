Agentes da 94ª DP (Piraí) prenderam nesta terça-feira (dia 3) um homem, de 32 anos, acusado do crime de estupro de vulnerável. O mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Piraí foi cumprido na Rua XV de Novembro, no centro da cidade.

De acordo com as investigações, o crime que levou à prisão do autor foi perpetrado contra uma vítima menor de idade, de apenas 12 anos de idade. A adolescente seria enteada dele. Com o mandado de prisão em mãos, os agentes da Polícia Civil agiram de forma eficaz e estratégica, garantindo o êxito da operação.

Após a prisão, o autor foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.