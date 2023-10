Encerrando a semana em que comemorou o Dia do Idoso, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) preparou uma série de ventos. A programação começa nesta sexta-feira (dia 6) e segue até domingo (dia 8).

Nesta sexta haverá atividades no Centro Integrado de Saúde e Assistência (Cisa), no bairro Nossa Senhora das Graças, com apresentação dos alunos de teclado, momento beleza, oficina temática, aferição de pressão e exposição de artesanato. Ainda na sexta, a AAP-VR programou o seu tradicional baile, no salão da sede administrativa, na Vila Santa Cecília, com a banda Alfa Vale, às 20 horas.

No sábado, as atividades estão marcadas para o posto avançado de Barra do Piraí, com a Tarde Cultural. E, no domingo, haverá tarde musical na sede campestre de Pinheiral, a partir de 13h, com show das bandas Zero Bala e Pé Quente, o cantor João Barba e a dupla Jô e Samuel.

“Nós programamos, juntamente com a diretoria de Assistência Social e com o pessoal da sede campestre, uma série de eventos, priorizando os nossos associados. Lembrando que, além dos bailes e shows, as piscinas da sede campestre foram totalmente liberadas, para que todos possam curtir o calor da forma mais agradável possível”, disse o diretor de Cultura, Esporte e Turismo da Associação dos Aposentados, Artur Gomes de Lima.

