A Polícia Federal prendeu, no fim da tarde desta terça-feira (dia 10), três homens, em flagrante, na posse ilegal de 47 fuzis e centenas de munições para fuzil calibre .556. O armamento estava escondido em guarda roupas e em malas distribuídas pela casa, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Durante a ação, os policiais federais ainda localizaram armas e munições no interior de três veículos de luxo que também foram apreendidos. Ainda no interior da casa, os policiais encontraram maquinários e toda uma estrutura para montagem e manutenção de armas de fogo.

De acordo com as investigações, o armamento seria distribuído para traficantes e milicianos com atuação em comunidades no estado do Rio de Janeiro. Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Foto: Divulgação/PF