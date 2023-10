Na manhã desta terça-feira (dia 10), Polícia Federal deflagrou a Operação Rio Preto com o objetivo de combater a extração irregular de bens minerais da União e a evolução do dano ambiental decorrente desta prática, na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro.

Na ação de hoje, cerca de 100 policiais federais cumprem 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Primeira Vara Federal de Teresópolis/RJ, nas cidades de Petrópolis/RJ e São José do Vale do Rio Preto/RJ. Além dos mandados, o juízo determinou a indisponibilidade de sete caminhões identificados durante as investigações, os quais eram utilizados para o transporte do material extraído ilicitamente.

Além dos delitos de usurpação de bens pertencentes à União e crimes ambientais relacionados, também é apurada a prática de corrupção por parte de servidores públicos, assim como tráfico de drogas, caça de espécimes da fauna silvestre, posse e comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro.

Durante as investigações, foi possível identificar uma estrutura permanente montada para a prática dos delitos contra a natureza, composta por executores, financiadores, olheiros e receptadores.

O nome da Operação retrata a origem do município, que vem do rio que corta a cidade, o Rio Preto – objeto de devastação e exploração irregular na busca por lucros ilícitos.