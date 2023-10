Na noite da última terça-feira (dia 10), a Câmara de Vereadores de Pinheiral prestou uma homenagem a dois policiais militares de 28° BPM, os sargentos Xavier e Lopes.

Eles receberam uma Moção de Aplausos por ajudarem a salvar a vida do menino João Miguel de Souza Sena, de três anos, que havia engolido uma moeda de cinco centavos. o caso ocorreu no dia 18 de setembro.

Na ocasião, segundo o sargento Xavier, sua equipe estava a serviço quando foi procurada por uma pessoa, que desceu de um coletivo informando que tinha uma criança passando mal. Com as informações, os dois policiais foram até o ônibus e pegaram a criança, que já estava desmaiada. Ainda na escada do veículo, foi prestado um primeiro atendimento e os PMs conseguiram fazer com que a criança voltasse a respirar.

Na sequência, juntamente com a mãe, o menino foi colocado na viatura policial e encaminhado ao hospital, onde a realização de um Raio X foi constatado que a criança havia engolido uma moeda. O atendimento médico foi realizado e o menino salvo. “A PM está presente em todos os locais das cidades. Foi muito importante termos dado os primeiros atendimentos ao menino, pois ele não estava respirando. Já na viatura, tivemos que fazer três paradas, pois ele parava de respirar, mas graças a Deus conseguimos chegar ao hospital e deixá-lo salvo”, contou o policial.

Foto: divulgação