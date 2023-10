A Polícia Militar prendeu, na sexta-feira (dia 13), uma mulher com dez pedras grandes de crack em sua residência, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Os agentes do 28º Batalhão receberam denúncia de que ela tinha recebido uma bolsa com drogas.



A suspeita é casada com um homem que está preso por tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ele seria integrante de uma facção criminosa com atuação na região.

Segundo o registro feito na 90a Delegacia de Polícia, a mulher tentou esconder a droga dos policiais, que ao fazer o cerco na parte de trás do imóvel, viram ela escondendo a sacola e um celular pelo muro. Durante a ocorrência, ela teria confessado que recebeu a sacola, mas que não sabia o que tinha dentro.

Foto: divulgação