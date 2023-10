Um grave acidente foi registrado nesta segunda-feira (dia 16) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda, deixando uma pessoa ferida. A colisão aconteceu no trevo de acesso a Pinheiral, na altura do km 284 da pista sentido Barra do Piraí. O acidente envolveu cinco veículos, sendo um Vw Gol, um Fiat Pálio, um Ford Ecosport, uma carreta e um caminhão baú de pequeno porte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima – um motorista de 46 anos – para o Hospital São João Batista (HSJB) em Volta Redonda. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal estão no local para coordenar o tráfego e garantir a segurança dos motoristas que passam pelo trecho. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.