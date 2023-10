Um policial militar de folga e um assaltante trocaram tiros dentro de uma padaria na noite de domingo (dia 15), em Barra Mansa. O estabelecimento fica na Rua Damião Medeiros, no bairro Paraíso.

O agente, que é lotado no estado de São Paulo, teria notado a ação do criminoso, que cometia um roubo à mão armada na rua. Ao entrar na padaria, o suspeito foi abordado pelo policial e acabou disparando duas vezes, sendo que um dos tiros acertou o veículo do dono do comércio.

O PM reagiu e também atirou, mas o suspeito acabou fugindo junto com um comparsa que o aguardava em uma moto. Não se sabe, no entanto, se o criminoso foi atingido.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa e está sendo investigado.