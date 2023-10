O terceiro dia da ExpoRio Turismo foi marcado pelos debates realizados na plenária Francisco Dornelles. Ao todo, seis painéis foram apresentados, com destaque para “Atrativos do Rio” e “Grandes eventos: impactos econômicos no Turismo”. Os temas se conectam em muitos pontos, convergindo à importância da Parceria Público-Privada (PPP), como explica o secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca.

“Desenvolver o turismo no Rio de Janeiro é uma missão do governo do Estado, mas também das prefeituras e da iniciativa privada. Por isso acredito muito nesse modelo. Quando o empresário investe num município, ele movimenta todos os setores da economia. Ele obriga o setor de serviço a melhorar, a prefeitura e o estado a investirem no local. Todo mundo ganha, principalmente a população”, disse Tutuca.

A palestra “Atrativos do Rio” reuniu Marcelo Fernandes, CEO da Mude Brasil e responsável pelo projeto Museu Flamengo; Sávio Neves, Presidente do Trem do Corcovado; Márcio Goulart, Sócio-Proprietário do Parque Terra dos Dinos; Renata Marques, Supervisora Comercial do Grupo Cataratas Rio; e Igor Marques, secretário de Estado de Comunicação Social.

“Um evento como esse é um motivo de muito orgulho para todos nós, não só para quem está na gestão estadual do governo do Rio de Janeiro, mas para a sociedade civil como um todo, sobretudo para os representantes do Turismo. Este projeto simboliza um grande resgate para o Rio de Janeiro. O estado volta agora a se mostrar preparado para ser de novo a capital dos grandes eventos. Estamos prontos para as ações para atrair ainda mais turistas, dando oportunidade de todo mundo conhecer as belezas naturais, que temos somente aqui”, explicou

Igor Marques.

Já o painel “Grandes eventos: impactos econômicos no Turismo” teve a participação de Paulo César Ferreira, Sócio-Diretor da SRCOM; Leonardo Andrade, Coordenador de Negócios e Projetos da SRCOM; Luis Justo, CEO do Rock in Rio; Gabriel David, diretor LIESA; Heber Moura, Diretor de Comunicação da Fecomércio-RJ; e Sérgio Ricardo de Almeida, presidente da TurisRio.

Entre os destaques, a edição do Rock in Rio 2022, que contou com público de 700 mil pessoas e impacto econômico de mais de R$ 2 bilhões, além de recordes de ocupação hoteleira na capital com mais de 94%. Já a SRCOM, que realizou recentemente o evento Show do Século, com Alok, na praia de Copacabana, apresentou números significativos do evento. Foram mais de 350 mil pessoas no local do evento; 7 milhões assistindo via streaming; impacto de R$ 150 milhões; com 85% de ocupação hoteleira em agosto, num mês que, historicamente, costuma ter uma procura menor.

“A ExpoRio Turismo traz os holofotes para o turismo do nosso estado com destaque para os nossos atrativos, o artesanato, os produtos regionais e as singularidades culturais, sobretudo, do que temos no interior do Rio de Janeiro. Hoje, nestas palestras podemos falar com grandes especialistas um pouquinho da importância de grandes eventos, que tanto movimentam a economia do nosso setor e impulsionam as nossas ações de turismo”, conclui Sergio Ricardo de Almeida, presidente da TurisRio.