Na manhã desta quinta-feira (dia 27), as forças de segurança realizaram uma operação no Morro da Conquista, em Volta Redonda, que culminou na apreensão de armamento pesado e munições. A ação, desencadeada pelo Grupo de Ações Táticas (GAT I), faz parte de uma operação ordenada pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com o objetivo de combater a criminalidade na região.

Até o momento, a polícia conseguiu apreender uma metralhadora calibre .380, 39 munições do mesmo calibre, dois carregadores e um colete à prova de balas. Os materiais foram encontrados nos fundos de uma casa abandonada no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

A dinâmica da operação envolveu diversas equipes policiais, que realizaram um cerco na área, mas os suspeitos conseguiram fugir. A ação se concentrou na rua Vista Alegre, e as equipes envolvidas dividiram-se na tentativa de localizar os envolvidos.

O Morro da Conquista, onde a operação está em andamento, é considerado uma área de risco e tem sido alvo frequente de operações policiais de combate ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas.

O material apreendido será registrado na 93ª DP, e a operação segue em andamento.

Foto: Divulgação