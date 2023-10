Um acidente grave envolvendo dois caminhões foi registrado na noite de quarta-feira (dia 25) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A colisão entre os dois veículos ocorreu por volta das 23h, na pista sentido Rio da Serra das Araras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve interdição da via.

A PRF apurou que o condutor de um dos caminhões perdeu o controle, devido a uma pane no sistema de freios, fazendo com que ficasse sem freios. Com isso, ele colidiu em outro caminhão, fazendo com que este segundo veículo capotasse, ficando ambos imobilizados na via, interditando totalmente a pista de descida.

O condutor do caminhão Munck teve ferimentos leves, sendo atendido pela equipe de resgate médico da CCR e liberado no local. Já o motorista do caminhão que capotou foi socorrido com ferimentos para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O caminhão que capotou transportava tubos e micro esferas de PVC. Devido ao baixo fluxo de veículos no horário houve apenas um pequeno congestionamento. No início da manhã desta quinta-feira (dia 26), o trânsito estava normal nos dois sentidos da Serra.

Foto: Divulgação/PRF