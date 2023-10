Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa), com apoio de policiais militares, prenderam, na quarta-feira (dia 25), dois homens pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Os autores são pai e filho. As prisões ocorreram no Centro da cidade de Barra Mansa e na Vila Mury, bairro de Volta Redonda, após ação integrada de inteligência.

As ações aconteceram após investigações da delegacia da cidade, que apontam o envolvimento dos criminosos em um homicídio ocorrido no dia 14 de outubro, no Centro da cidade de Barra Mansa. Na mesma ação, dois adolescentes também foram atingidos a tiros e foram encaminhados ao hospital.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no crime.