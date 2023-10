O prefeito Neto (PP) parece não contar com o prestígio junto à cúpula da Polícia Civil conforme ele imaginava. Contrariando o desejo do chefe do Palácio 17 de Julho, que publicamente defendeu o retorno do delegado Luiz Jorge à titularidade da 93ª DP, o novo chefe da unidade é o delegado Vinicius de Mello Coutinho (à direita na foto). A cerimônia de transmissão de cargo aconteceu na tarde de quarta-feira (dia 25), na sede da distrital, no bairro Aterrado.

A troca aconteceu menos de um mês após o delegado Fábio Asty Dantas assumir a titularidade. Já naquela oportunidade, Neto tentou interceder junto ao governo do estado pelo nome de Luiz Jorge, que agora está à disposição da Delegacia Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, na Barra da Tijuca. Não obteve sucesso.

O novo secretário de Polícia Civil, Marcus Amim, também alterou o comando da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda. A delegada Flávia Monteiro de Barros deixou a unidade para assumir a 15ª DP (Gávea). Até a definição da substituta, a Deam-VR será acumulada pela delegada Vanessa Martins, que responde por Angra dos Reis. As mudanças foram publicadas na terça (dia 24), no Diário Oficial do Estado.