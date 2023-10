O técnico Felipe Maestro será apresentado nesta sexta-feira (dia 27) como novo técnico do Volta Redonda para a próxima temporada. A coletiva de imprensa está marcada para as 12h, na sede social do clube. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-jogador revelado pelo Vasco destacou a motivação para o projeto. “Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio que é comandar essa grande equipe, que é o Volta Redonda”, disse.

No dia do anúncio da contratação de Felipe, o presidente do Voltaço, Flávio Horta, falou sobre a chegada do novo treinador e também sobre o planejamento para 2024. “Foram duas semanas conversando com alguns profissionais e acertamos a chegada do Felipe, que entendeu a realidade do clube e se mostrou bastante motivado em trabalhar no Volta Redonda”, contou.

Ainda nesta sexta-feira, Felipe e a comissão técnica começarão a discutir com a diretoria sobre a formação do elenco e os objetivos para o ano que vem. No calendário estão garantidas as disputas do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. A preparação deve iniciar ainda no mês de novembro.