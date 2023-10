O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) acompanhou, na manhã desta sexta-feira (dia 27), o trabalho do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que instalou placas indicativas de novos redutores de velocidade na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. A pedido do parlamentar, uma parceria do DNIT e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) vai implantar quebra-molas nos acessos ao condomínio Alphaville.

A colocação das placas, antes da construção dos redutores de velocidade, atende a norma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Depois que a sinalização é instalada, o DNIT irá implantar os redutores de velocidade. Todo material utilizado, como as placas e a massa asfáltica, foi fornecido pelo DER.

Jari afirmou que o pedido de por novos quebra-molas é um a demanda dos moradores do Alphaville, um dos condomínios residenciais que ficam às margens da Rodovia do Contorno.

“A colocação de novos redutores de velocidade nos acessos ao condomínio se faz necessária porque muitos veículos utilizam indevidamente esses acessos para evitar a lentidão na rodovia, devido a outro quebra-molas instalado na pista de rolamento. Assim, passam em alta velocidade pelos acessos, sem entrar no condomínio, proporcionando alto risco de acidentes com os veículos que estão saindo do condomínio”, explicou o deputado.

Busca constante por segurança na rodovia

Desde quando esteve pela primeira vez na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), entre 2021 e 2022, o deputado mantém reuniões periódicas com o DNIT na busca por mais segurança para motoristas que trafegam pela Rodovia do Contorno e para os moradores dos condomínios construídos às margens da pista. A pedido dele, foram implantados a faixa de pedestre elevada e os quebra-molas no trecho de acesso ao Condomínio Jardim Mariana, local que registrava grande número de acidentes.

Em dezembro do ano passado, o parlamentar acompanhou o trabalho de testagem da pavimentação da Rodovia do Contorno, feito pela empresa Dynatest, especializada na avaliação da infraestrutura viária e no gerenciamento de projetos de recuperação e conservação de rodovias. A empresa chamada pelo DER após cobrança de Jari por uma solução definitiva.

No último mês de abril, Jari trouxe de Brasília, quando esteve com a direção do DNIT, notícia sobre o investimento de R$ 2,7 milhões e o início imediato das obras emergenciais de manutenção na rodovia.

“Sigo cobrando uma solução definitiva para que a rodovia passe a ter um padrão equivalente às rodovias que ela interliga – BR-393 e Dutra. É necessária manutenção rotineira – tapa-buracos e roçada das margens da rodovia, além das adequações, como nova pavimentação nos pontos críticos, que registram maior número de acidentes. Essa é uma luta constante. A segurança para trafegar na Rodovia do Contorno é um direito do cidadão e como representante eleito pela população vou buscar, incansavelmente, medidas para que isso aconteça”, falou.