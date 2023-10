A Tostes e Diniz se prepara para lançar nas próximas semanas o Tostes Easy II. O empreendimento, que contém apenas 52 unidades, conta com coberturas, loft com pé-direito duplo e unidades com quarto e sala, com dimensões que variam de 22,5 m² a 55 m².

Localizado na divisa entre os bairros Monte Castelo e Laranjal, um importante polo gastronômico da cidade, o empreendimento conta com diversas outras facilidades que tornam o ambiente muito agradável para morar.

O diretor da Tostes e Diniz, Rodrigo Tostes, destaca ainda outro importante diferencial do Easy II. “Ele está muito perto de bairros centrais da cidade, como Vila Santa Cecília, Aterrado e da Avenida Amaral Peixoto, facilitando a mobilidade e o dia a dia do morador. O Easy I se esgotou em apenas duas horas, após a abertura das vendas, e acreditamos que o Easy II não será diferente pelo custo-benefício que oferece”, ressaltou.

Com uma estrutura de serviço e lazer completo, como piscina, área gourmet, lavanderia, espaço para coworking, entre outros, o Easy II se torna uma ótima opção de moradia. Além disso, a facilidade na aquisição e a alta rentabilidade na locação (comparado a outros tipos de imóveis) tornam o empreendimento uma excelente forma de investimento, tanto para quem quer ganhar uma renda extra com aluguel quanto para quem deseja aumentar e valorizar o seu patrimônio.

Para receber as informações do empreendimento em primeira mão, cadastre-se no QR Code, garantindo condições especiais e prioridade na escolha de sua unidade.