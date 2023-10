A CBSI está com vagas temporárias para contratação imediata em Volta Redonda. Os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar a noite e aos finais de semana. Segundo a empresa, o salário é compatível com mercado e há possibilidade de efetivação do contrato.

As entrevistas vão acontecer na terça (dia 31), na Faetec de Pinheiral, na Rua Benedito Honorato, Centro, e os interessados devem levar currículo atualizado e carteira de trabalho, uma caneta e cópia do RG e CPF.

Veja as vagas: