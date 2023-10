A Polícia Federal, em ação conjunta com o GAECO/MPRJ, efetuou a prisão, nesta terça-feira (dia 31), de dois milicianos – pai e filho – suspeitos de comandar a milícia de Rio das Pedras. As prisões foram efetuadas na Barra da Tijuca, onde também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências de ambos.

Um dos alvos foi preso na Avenida Abelardo Bueno, no momento em que saía de um prédio comercial acompanhado de três homens armados que faziam a sua segurança: dois policiais militares da ativa e um militar do Exército, também da ativa. Os três foram presos em flagrante.

O trabalho foi desenvolvido por policiais federais lotados no Grupo de Investigações Sensíveis da PF (GISE/RJ) e na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ).

