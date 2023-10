Dentre celebridades e autoridades do Automobilismo Nacional e Mundial, o piloto de Volta Redonda Daniel Mageste estará presente na próxima quinta-feira (dia 2), no evento do Campeonato Sudamericano eSports FIA / CBA / iRacing, que conta com chancela da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e que será realizado na Max Arena, em São Paulo-SP. A competição reunirá 11 pilotos de 7 países da América do Sul.

O Sudamericano eSports servirá como abertura do aguardado final de semana do GP São Paulo de Fórmula 1, que será realizado no lendário Autódromo de Interlagos entre os dias 3 e 5 de novembro, e contará com a presença da presidente FIA América do Sul Fabiana Ecclestone e o presidente da CBA Giovanni Guerra.

Multicampeão nacional em competições de Automobilismo Virtual Daniel é considerado uma das grandes referências na modalidade no país e estará em São Paulo como convidado dos organizadores do evento para uma corrida amistosa antes da competição principal, junto de grandes nomes do automobilismo real como Nelsinho Piquet, Bia Figueiredo, Pilotos da Stock Car e outras estrelas do meio.

O atleta afirmou estar muito feliz com o convite e por participar da corrida com as celebridades do automobilismo em uma semana tão importante para os brasileiros apaixonados pelo esporte, por conta do GP Brasil de Fórmula 1.

“Estou extremamente feliz com o convite para este primeiro evento do Sudamericano de eSports FIA / CBA / iRacing. Convite este em reconhecimento à minha dedicação e carreira no Automobilismo Virtual e Real. Faz 20 anos que comecei a competir com simuladores, eu não fazia ideia que isso se transformaria em uma carreira! Agora ser convidado para abertura do evento com pilotos que realmente são celebridades no mundo, que correram na Fórmula 1 e Stock Car, me traz um sentimento de satisfação enorme, com muita alegria e claro, desafio. Como piloto e apaixonado pelo automobilismo me sinto lisonjeado em saber que vou estar lá, levando mais uma vez o nome de Volta Redonda e ainda participar de uma corrida com celebridades do automobilismo em uma semana muito especial para nós que amamos este esporte encantador”, disse o piloto.