O distrito de Arrozal, localizado em Piraí, vai abrigar o primeiro condomínio totalmente planejado para idosos na região Sul Fluminense. Trata-se do Residencial Porto Seguro, um empreendimento com estrutura completa para proporcionar uma terceira idade mais ativa e saudável. “A terceira idade está cada vez mais participativa. Pensando no futuro que desejamos para os nossos pais e avós, projetamos um empreendimento voltado exclusivamente para os idosos. Um complexo com unidades individuais e espaços aconchegantes para o convívio social”, explica o idealizador do empreendimento, Antônio Pedro Pereira.

Mais do que um espaço para viver, Pedro ressalta que o Porto Seguro não é uma casa de repouso, e sim um condomínio planejado para proporcionar conforto, tranquilidade e qualidade de vida para os longevos, contando com unidades individuais, espaço gourmet e área de convivência. “Temos uma estrutura completa para proporcionar à população sênior uma longevidade mais ativa, onde o cuidado e o bem-estar estarão presentes em cada atividade do dia a dia no condomínio”.

Além de toda estrutura, o condomínio ainda conta com o charme de Arrozal. A pouco mais de 100 quilômetros do Rio de Janeiro, o distrito é destaque pela qualidade de vida que oferece, sendo conhecido por suas paisagens naturais e serenidade. “Arrozal é um lugar muito charmoso e agradável de se viver. Proporciona segurança e autonomia aos idosos, acesso a serviços essenciais com qualidade e não tem poluição, além de ter um povo amistoso e acolhedor”, enfatiza a também idealizadora do Porto Seguro, Margot Pereira.

A Década do Envelhecimento Saudável

O Brasil está envelhecendo mais rápido do que se esperava. Essa afirmação foi constatada após o último censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na última semana, o instituto divulgou dados importantes, mostrando que pessoas com idade acima de 65 anos já representam 10,9% do total de 203,1 milhões de habitantes no país, ou seja, 22,2 milhões de pessoas estão nesta faixa etária.

Por isso, mais do que nunca, pensar em políticas públicas para a terceira idade se faz necessário. Conforme a Organização PanAmericana de Saúde, a Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030) é uma oportunidade para reunir governos, sociedade civil, agências internacionais, profissionais, academia, mídia e setor privado para dez anos de ações concertadas, catalíticas e colaborativas para melhorar a vida das pessoas idosas, suas famílias e as comunidades onde vivem.

E foi pensando em uma geração mais saudável, engajada e autônoma que os empreendedores investiram no primeiro residencial voltado para idosos no Sul Fluminense. Além de unidades independentes, adaptáveis de acordo com as necessidades de cada longevo, o condomínio conta com espaços planejados para promover o bem-estar e convívio social dos moradores, assim como uma estrutura completa para a realização de serviços essenciais voltados para a saúde, entre eles fisioterapia, nutrição, massagem e outros. “Sem dúvida, o Porto Seguro vai ao encontro das necessidades da geração prateada, representando um marco importante para Arrozal e toda a região do Sul Fluminense. Ao oferecer um espaço projetado especificamente para os idosos, ele promove a qualidade de vida, o bem-estar e a independência de seus moradores, permitindo-lhes desfrutar o melhor desta fase da vida”, comenta Margot.

O condomínio já está pronto para morar e será lançado oficialmente nas próximas semanas. Para mais informações sobre o Porto Seguro, entre em contato com (24) 99939-1115.

Foto: divulgação