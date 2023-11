A Guarda Municipal de Volta Redonda está apurando o abandono de quase 200 quilos de carne podre na porta do Zoológico Municipal neste domingo (dia 5). As câmeras de vigilância do local flagraram um automóvel descartando os sacos de carnes no local.

Segundo a prefeitura, todo material foi recolhido e descartado no local correto.

Foto: divulgação