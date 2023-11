Durante a tarde desta segunda-feira (dia 6), o prefeito Rodrigo Drable esteve reunido com o Major da Polícia Militar, David Ricardo Gonçalves Costa, na Fazenda da Posse. Durante o encontro, eles trataram de um convênio entre a Prefeitura e a PM para a disponibilização de imagens das câmeras da cidade que, inclusive, estão sendo ampliadas para que, desta forma, a tecnologia seja mais utilizada no combate à criminalidade.

Major David enfatizou a importância dessas ações para otimizar a segurança pública na cidade. “A Prefeitura está fazendo o dever de casa, inclusive com a instalação de sensor de monitoramento que, através desta capacidade que ela instalou, vai contribuir com a segurança pública do estado dando ferramentas para que nós auxiliemos o município e trabalhemos com maior efetividade”, informou.

Sobre o assunto, o prefeito Rodrigo Drable comentou que a medida terá um grande impacto positivo para a população. “O projeto de integração das câmeras junto ao estado vai nos dar uma amplitude muito maior de visão na segurança pública e no combate à criminalidade”, afirmou Drable.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, deu detalhes de como o trabalho vai ser feito. “A Polícia Militar vai poder aplicar inteligência artificial, fazer leitura de placas e identificação de pessoas através do reconhecimento facial para poder direcionar de uma forma melhor o policiamento e as investigações. Isso representa mais uma ferramenta para melhorar a segurança e trazer condições para as forças de segurança atuarem em nosso município”, declarou Abreu.

Também participaram da reunião o procurador geral do município, Cesar Catapreta, o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Gleidson Gomes, e o diretor da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap) e presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Roberto Souza.