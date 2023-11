O governador Cláudio Castro participará, nesta terça-feira (dia 7), às 10h30, de cerimônia no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no Sul Fluminense, para o anúncio de investimentos da empresa no Rio. O evento contará também com a participação de Makoto Uchida, CEO e presidente da Nissan Motor Co., além de outras autoridades e executivos da Nissan.

A Nissan está presente na região Sul Fluminense desde abril de 2014, quando inaugurou o Complexo Industrial de Resende. Desde sua inauguração, mais de 590 mil veículos e 570 mil motores foram produzidos na fábrica. Desses, 85 mil foram exportados para a América Latina.