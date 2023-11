Guardas municipais de Volta Redonda detiveram, na tarde desta sexta-feira (dia 10), um homem de 52 anos suspeito de importunação sexual na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado. O flagrante ocorreu nas ruas após uma mulher acusá-lo de ter a cercado e proferido palavras de baixo calão. A vítima estava acompanhada de uma colega de trabalho que também revelou que o homem já havia abordado outras mulheres na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher) juntamente com as duas vítimas. Na unidade policial descobriu-se que o suspeito possuía duas anotações criminais por furto a transeunte e injúria por preconceito. Por decisão da autoridade policial, o homem ficou preso em flagrante pelo crime de importunação sexual e custodiado na Deam.

O tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa ressaltou a importância da presença da Guarda Municipal nas ruas de Volta Redonda, assim como foi neste caso.

“A presença do guarda municipal inibe situações delituosas e também as combate, como foi neste caso. Para que um crime aconteça ele precisa do autor, o criminoso, a vítima e o ambiente propício. Por isso, dificultamos o máximo a questão do ambiente propício, realizando fiscalizações constantes e tendo uma cidade totalmente monitorada. Parabéns aos guardas municipais envolvidos nesta ocorrência pela agilidade e prontidão na resposta”, comentou Luiz Henrique.