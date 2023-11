Uma colisão traseira entre dois caminhões, na tarde desta sexta (dia 10), na Dutra, deixou um ferido grave.

O condutor do caminhão que seguia a frente nada sofreu. Já o motorista de 45 anos do caminhão que colidiu na traseira ficou com as pernas presas nas ferragens e foi socorrido com ferimentos graves pela equipe de resgate da CCR RIO SP para o Hospital de Emergência de Resende.

Foto: PRF