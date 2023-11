A 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Centro e Zona Portuária realizou, no último dia 7, em parceria com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima e com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação Server Out, para prevenir ataques criminosos a escolas. Na ocasião, foram presas quatro pessoas com idades entre 18 e 20 anos, e cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Estado do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Roraima e São Paulo.

As investigações apontaram que uma organização criminosa estava planejando ataques a escolas e disseminando discursos de ódio por meio da rede social Discord, que, após ser oficiada pelas autoridades, forneceu as informações necessárias para a identificação dos investigados. O objetivo da ação foi evitar que o grupo concretizasse os ataques planejados a escolas, garantindo a segurança de crianças e adolescentes e salvando vidas.

Durante as investigações, foram apurados indícios de crimes, tais como os de associação criminosa majorada, incitação ao crime, ambos tipificados no Código Penal, e corrupção de Menores. Durante a ação, foram arrecadados nos endereços dos acusados diversos materiais e eletrônicos que serão objeto de exame pericial e análise, para instruir a investigação penal.