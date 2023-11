A Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) encerrou, nesta sexta-feira (dia 10), a sua Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) com uma palestra sobre Ergonomia ministrada pela especialista Roberta Valim. O vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da entidade, Jorge Luiz Pereira Ribeiro, enfatizou que a atividade vai além de uma obrigação empresarial, sendo uma ferramenta essencial para conscientizar e proteger os colaboradores.

Durante a semana, a AAP-VR ofereceu diversas palestras abordando temas como riscos de acidentes de trabalho e biológicos, animais peçonhentos, extintores de incêndio, doenças sexualmente transmissíveis e ergonomia. Embora alguns desses tópicos possam não ser diretamente relacionados ao ambiente de trabalho, eles proporcionaram conhecimento e destacaram a importância da prevenção.

As palestras ocorreram em vários locais, incluindo o Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), a sede administrativa, a sede campestre (para animais peçonhentos), o núcleo de patrimônio, o posto avançado de Barra do Piraí e o Instituto de Longa Permanência João Miguel da Silva (antigo Asilo Dom Bosco). A Sipat da Associação dos Aposentados é uma tradição que ocorre há vários anos, sempre no mês de novembro.