O Volta Redonda anunciou na quinta-feira (dia 9) o seu primeiro reforço para a temporada 2024. Trata-se do meia Raphael Augusto, de 32 anos, que estava no Abahani Limited, de Bangladesh, país localizado na região sul da Ásia. O atleta chega com o contrato válido até o final do Campeonato Carioca, com opção de renovação para a Série C do Brasileiro.

Raphael foi formado nas categorias de base do Fluminense, onde chegou até a equipe profissional. Atuou, também, por Boavista-RJ, Duque de Caxias, América-RN, Bangu, Madureira, DC United-EUA, Legia Warszawa-POL, Chennaiyin FC e Bengaluru, da Índia.

No currículo, o meia possui os títulos do Campeonato Polonês, o bicampeonato da Superliga Indiana e uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Em 2024, o Volta Redonda disputará o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio.

Foto: divulgação