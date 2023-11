Uma das cenas mais emocionantes na época de Natal do ano passado foi a entrega dos presentes aos idosos que residem na Instituição de Longa Permanência João Miguel da Silva, o antigo Asilo Dom Bosco, administrado pela Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. O mais legal é que os presentes são o que eles pediram, escrevendo cartinhas, que são anexadas na árvore de Natal montada no Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), no bairro Nossa Senhora das Graças, ao lado da Justiça do Trabalho.

A campanha, mais uma vez, está sendo realizada pelos voluntários do Grupo de Ação Voluntária (GAV), que se reúne no CISA, e faz diversos tipos de eventos, como visitas a asilos, doações de alimentos e outros.

As cartinhas, com os pedidos dos idosos, podem ser conferidas e adotadas na Árvore de Natal Solidária, localizada no hall de entrada do CISA, e na sede da AAPVR, na Rua 35, em frente a Praça Pandiá Calógeras. O prazo para entrega dos presentes será até 9 de dezembro, em qualquer um dos polos da AAPVR.Quem quiser mais informações pode também ligar para 2102-1920 e 2102-2004: Gerência de Assistência Social da AAP-VR.