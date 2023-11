Na próxima terça-feira (dia 21), os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) terão a oportunidade de definir sobre a proposta de renovação do turno de trabalho para oito horas apresentada pela empresa. O acordo vigente se encerra no dia 30.

A proposta de renovação, discutida em uma reunião na manhã de quinta-feira (dia 16), com a direção do Sindicato dos Metalúrgicos, inclui um abono salarial de R$ 5 mil como incentivo. Este valor será submetido à votação, com urnas sendo instaladas na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, durante o período das 6h às 16h30min.

Publicamente, o presidente Edimar Miguel defende o retorno ao turno de seis horas, uma conquista histórica alcançada durante a greve de 1988. Segundo o líder sindical, esta posição não apenas reflete a preferência por um formato de trabalho mais curto, mas também considerações sobre a qualidade de vida dos trabalhadores.

“Nossa posição para o turno ininterrupto de revezamento é pela jornada de 6 horas. Não vamos permitir mais perdas financeiras, de saúde e de vida dos metalúrgicos, porém iremos respeitar a vontade dos homens e mulheres de aço que decidirão em assembleia”, ressaltou Edimar.