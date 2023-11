A falta de conservação das calçadas e ruas do Rústico e Vila Rica/Tiradentes, apesar de estarem localizados em regiões distintas de Volta Redonda, tem gerado uma série de transtornos para os moradores. A negligência na manutenção urbana da Cidade do Aço tem resultado em um cenário alarmante, com o mato alto tomando conta das vias, representando perigos iminentes para pedestres e motoristas.

Residentes de ambas as localidades têm expressado crescente preocupação com a situação. As reclamações destacam não apenas a questão estética, mas, principalmente, os riscos à segurança pública. Com o início das chuvas nesta época do ano, os perigos se intensificam, tornando necessária uma ação imediata por parte das autoridades municipais.

O mato alto nas calçadas tem levado os pedestres a caminharem pelas ruas, aumentando consideravelmente a possibilidade de acidentes. A visibilidade dos condutores também é prejudicada, elevando o risco de colisões e atropelamentos, especialmente durante a noite. Moradores se queixam da ausência de ações efetivas por parte das autoridades, apesar das inúmeras reclamações registradas.

Um morador do bairro Rústico expressou sua frustração: “É inaceitável que estejamos enfrentando essa situação. Já fizemos várias reclamações, mas até agora nada foi feito. Agora, com as chuvas chegando, tememos que a situação piore ainda mais. O estado da calçada da Rua 6, lateral nos fundos do campo de futebol e atrás do posto GNV do Conforto, é de total abandono por parte da PMVR”.

A proximidade do período chuvoso agrava a situação, tornando o mato alto nas calçadas e ruas ainda mais escorregadio. Além disso, o acúmulo de água pode resultar na formação de poças, criando um ambiente propício para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como dengue e zika.

“Os pedestres têm que caminhar na rua, se colocando em risco. E o trecho é caminho para duas escolas no bairro, passando vários estudantes, o que é um perigo, ainda mais em curvas onde o motorista pode não enxergar. A necessidade de manutenção é urgente”, ressaltou uma moradora do bairro Vila Rica, que preferiu não se identificar.

Diante dos apelos dos moradores, é urgente que a prefeitura de Volta Redonda adote medidas imediatas para a manutenção e limpeza das vias, visando garantir a segurança e o bem-estar da comunidade local. A negligência na conservação urbana não só compromete a qualidade de vida dos residentes, mas também representa uma ameaça séria à saúde pública.