Dois homens, de 27 e 42 anos, foram flagrados pela Polícia Militar com armas e drogas, na segunda-feira (dia 20), no Eucaliptal. Um deles é suspeito de ser o gerente do tráfico no bairro. A ação foi realizada por agentes do Serviço Reservado do 28º Batalhão e do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

Em uma residência, foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições e numeração suprimida; 320 pinos de cocaína; duas pedras também de cocaína; um saco contendo cerca de 300 gramas de um pó branco; oito tabletes de maconha, num total de cerca de três quilos, além de 106 trouxinhas também de maconha e 26 comprimidos de ecstasy.

Ainda foram recolhidos materiais para embalar entorpecentes e uma balança digital. Os dois homens foram conduzidos para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.

Foto: divulgação