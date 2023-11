A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (doa 21), dois homens que estavam trabalhando em um laboratório de alta capacidade voltado para a produção de drogas sintéticas, mais especificamente as anfetaminas MDMA e MDA – esta utilizada como adulterante na produção do MDMA -, no distrito de Xerém, em Duque de Caxias/RJ.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ), e também envolveu a apreensão de acessórios e insumos utilizados na produção das drogas sintéticas.

Os presos e o material apreendido serão encaminhados à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, respectivamente para a lavratura dos autos de prisão em flagrante e a formalização das apreensões. A investigação prosseguirá a fim de identificar e prender mais responsáveis pela produção, armazenamento e comercialização das drogas produzidas.