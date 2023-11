Agentes do 10° Batalhão da Polícia Militar (BPM) participaram, na manhã desta quinta-feira (dia 24), de uma operação conjunta no município de Valença, contando com o apoio do 5° Comando de Policiamento de Área (CPA), do 37° BPM e da Guarda Municipal. O foco central da operação era combater o tráfico de drogas, buscando não apenas inibir as atividades ilícitas, mas também realizar apreensões de armas, drogas e veículos, visando fortalecer a sensação de segurança na região e reforçar a presença ostensiva da polícia.

Os resultados da operação foram expressivos, evidenciando o comprometimento das forças de segurança em coibir atividades criminosas. Dois indivíduos foram detidos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na localidade. Foram apreendidos 21 pinos de cocaína, além de um aparelho celular indicando possíveis conexões e comunicações relacionadas às atividades criminosas. Ao todo, foram realizadas 65 abordagens a veículos como parte dos esforços para garantir a segurança viária e identificar possíveis envolvimentos com atividades ilícitas.

Foto: Divulgação