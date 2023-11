Em comemoração ao aniversário de 32 anos da cidade de Quatis, a Expo Quatis contará com a participação de Novo Som, grupo de grande expressão da música evangélica. A banda, já consagrada, possui sucessos como “Infinitamente”, “Herói dos Heróis” e “Venha Ser Feliz”, que trazem uma mensagem evangelística. Além disso, Novo Som se consagrou com canções românticas, como “Meu Sonho”, “Por Um Segundo” e “Voz do Coração”.

Promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação de Artes do Estado (Funarj) em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj), o evento do projeto Mais Encontros conta com a curadoria de Léa Albertassi, com mais de 15 anos de experiência em eventos no segmento gospel.

A banda sobe ao palco nesta quinta-feira, dia 23 de Novembro, às 20h, na praça Teixeira Brandão, no Centro de Quatis.