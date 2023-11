As cinco escolas da rede municipal de ensino de Volta Redonda, afetadas pelas chuvas do último fim de semana, retomaram as aulas nesta quinta-feira (dia 23). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), as unidades tiveram as aulas suspensas e precisaram passar por reparos emergenciais, após sofrerem estragos causados por ventos fortes e outros transtornos durante o temporal.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, explicou que as equipes da SME passaram o fim de semana e os primeiros dias úteis consertando telhados, reparando outras estruturas danificadas, limpando, higienizando e reorganizando espaços internos e externos das unidades.

“Tudo foi feito em caráter emergencial e provisório, para que os alunos e profissionais pudessem retornar às aulas em segurança e o ensino não fosse prejudicado. E já estamos preparando licitação para contratar uma empresa para realizar as obras de reparo definitivas”, explicou Sodré.

Passaram por reparos emergenciais as escolas municipais Maestro Franklin de Carvalho (Dom Bosco); Juarez Antunes e José Fontes Torres (São Luiz); Maria José Campos Costa (Volta Grande); e Sérgio Rocha (Candelária).

Além dos serviços executados pela equipe de manutenção da SME, também foram mobilizados a Defesa Civil e as secretarias de Ordem Pública (Semop) e de Infraestrutura (SMI), além da concessionária de energia elétrica Light, para avaliação das condições físicas e de segurança para que as aulas pudessem ser retomadas.

“Conseguimos, com ajuda de todos os órgãos envolvidos, aos quais agradeço muito, preparar em pouco tempo as escolas para o retorno dos estudantes e professores. O conteúdo dos dias em que as aulas estiveram suspensas será reposto posteriormente e o ano letivo está garantido”, acrescentou o secretário de Educação.

Secom/PMVR / Foto: Reprodução