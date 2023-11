Nesta quarta-feira (dia 22), Dom Waldyr Calheiros de Novaes, quinto Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda, foi homenageado na cidade de Barra do Piraí. A rua ao lado do Bispado São José foi oficialmente renomeada em sua memória.

A cerimônia de descerramento da placa indicativa contou com a presença de Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano; do Vigário Episcopal de Barra do Piraí, Padre Carlos Alberto Júnior e do Pároco da Catedral Senhora Sant’Ana, Padre Paulo Sérgio Almeida. A vereadora Kátia Miki, responsável pela proposição da lei que modifica o nome da rua, o presidente da Câmara, Rafael Couto, e o vereador Pedro Alves (Pedrinho ADL) também participaram do ato.

Dom Luiz Henrique agradeceu o importante tributo ao quinto Bispo Diocesano. “Dom Waldyr Calheiros esteve por 33 anos à frente da Diocese, a gratidão não se esgota com o tempo. Por isso, agradecemos a vereadora Kátia Miki e parlamentares da Câmara pela homenagem”, comentou o Bispo Diocesano.

Foto: divulgação