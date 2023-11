O projeto ‘Caravana do Exame’, idealizado pela prefeitura de Angra dos Reis, vai ofertar, até o dia 30 de novembro, 2 mil exames de imagem gratuitos para pacientes na fila de espera do município. A ação começou na última segunda-feira (dia 20), pelo bairro da Jacuecanga, com a Carreta da Saúde estacionada perto do Grêmio Desportivo Verolme.

Em dois dias, foram ofertados 400 exames – 140 doppler vascular, 140 ultrassonografias e 120 mamografias. “No domingo, a secretaria de Saúde me ligou e passou todas as informações necessárias para que eu pudesse estar aqui hoje. Todo esse acompanhamento é muito importante, não somente para mim, mas para o cuidado da saúde de todas as mulheres da cidade. Estava aguardando o exame e foi muito bom ter essa carreta aqui”, disse Geisiane Cavalcante, moradora do Verolme, na Jacuecanga.

Apesar de a grande maioria dos pacientes ter confirmado presença, apenas 210 exames foram realizados na passagem da Caravana pela Jacuecanga. Ou seja: quase 50% de faltas.

Caravana

Na quinta-feira (dia 23), a ‘Caravana do Exame’ chegou ao Centro de Angra. Até o próximo sábado (dia 25), a Carreta da Saúde estará estacionada no Cais de Santa Luzia. “As pessoas que foram chamadas devem marcar presença no mutirão, pois os exames são muito bem feitos. Estou muito feliz voltando para casa com meu exame de mamografia pronto” afirmou Ana Cristina Basília, moradora da Estrada do Marinas.

Na próxima semana, a Caravana estará na Japuíba, bairro mais populoso da cidade, próximo ao Hospital Municipal da Japuíba (dias 27 e 28); e, na sequência, irá para o Parque Mambucaba, em frente à Clínica da Família (dias 29 e 30).

Mutirão

Assim como os outros mutirões realizados pela prefeitura de Angra, a ‘Caravana do Exame’ está atendendo as pessoas que já se encontram na fila de espera, sem a necessidade de o paciente sair de casa para marcar a consulta. Isso é feito pelas Estratégias de Saúde da Família, que agendam o atendimento para os próximos dias.

“Em decorrência da pandemia, diversos exames entraram em uma fila de espera que precisa ser diminuída em Angra. Até o fim do mês, a Secretaria de Saúde está ofertando 2 mil exames para a população angrense. Com os outros mutirões, como o de vasectomia e o de ressonância, a Prefeitura vem entregando um atendimento de qualidade e cada vez mais próximo da população”, disse o secretário municipal de Saúde, Glauco Fonseca.

O titular da pasta faz um apelo aos pacientes para não faltarem aos exames marcados e para levarem o pedido no dia do procedimento. Em caso de dúvida, o morador pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa.

Foto: Luis Fernando Lara/Prefeitura de Angra