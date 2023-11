O Governo do Estado deu início na sexta-feira (dia 24) às obras do Programa Limpa Rio, em Barra do Piraí, que vai desassorear diversos trechos do município, desde o centro da cidade até Santanésia, na divisa com Piraí. As principais intervenções serão feitas num trecho de 7km do Rio Piraí, de onde devem ser retirados cerca de 250.000m³ de resíduos sólidos.

O córrego Boca do Mato também será contemplado com a dragagem de aproximadamente 5.000m³ de material. As intervenções já fazem parte da nova fase do Programa Limpa Rio, lançada pelo Governo do Estado recentemente.

Com investimentos provenientes do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam), todos os 92 municípios do estado serão contemplados com ações do programa.

Quero agradecer a toda a equipe do Inea e da Secretaria de Ambiente. O Governador Cláudio Castro e o vice-governador e secretário do Ambiente, Thiago Pampolha, deram como prioridade colocar essa segunda etapa do Limpa Rio na rua ainda este ano. Teremos os 92 municípios do estado atendidos, para tentar diminuir os impactos das chuvas, principalmente com a proximidade do verão. Esta era uma demanda antiga do município de Barra do Piraí, que vai melhorar ainda mais a vida da população.

Só no primeiro semestre deste ano, o Programa Limpa Rio beneficiou 401 rios e canais de 50 cidades fluminenses, com a limpeza e o desassoreamento de mais de 180km desses corpos hídricos . As intervenções retiraram 491.775 metros cúbicos de sedimentos para destinação ambiental adequada.