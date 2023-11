Após anunciar investimentos na aquisição de kit escolar e uniformes de alunos, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Barra do Piraí prepara a entrega de notebooks para educadores da rede municipal de ensino. A notícia foi dada no final da sexta (dia 24) pelo prefeito Mario Esteves, em suas redes sociais. A iniciativa visa ampliar e fortalecer o ensino por meio da tecnologia.

Segundo o prefeito, na primeira etapa, serão beneficiados com os notebooks os dirigentes e coordenadores. Na segunda leva, os professores também receberão o maquinário. A ideia, de acordo com o secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa, é seguir o planejamento de entrega de recursos dentro de plataformas digitais, como foi o caso do “Educonecte” e os tablets por aluno.

“A ideia dos notebooks veio ao encontro do que já vem sendo implementado dentro e fora da sala de aula, em parceria com a Secretaria Especial de Inovação e Tecnologia da Informação. Criamos a plataforma digital “Educonecte”, entregamos os tablets para cada aluno, desenvolvemos as salas de informática nas escolas que passam por reformas, e, agora, os notebooks aos profissionais da educação. É um marco e um olhar direcionado ao futuro, onde os meios digitais servem para auxiliar os serviços em sala de aula”, completa Wanderson.

Nas redes sociais, Mario Esteves disse que os notebooks serão “ferramentas fundamentais, facilitando desde o planejamento detalhado das aulas até a utilização de recursos educacionais digitais”. Lembrou dos investimentos na área da Educação, como a adequação do salário ao piso nacional, o chamamento de centenas de professores e a reforma de dezenas de unidades de ensino.

“Esta medida visa proporcionar aulas online, criar conteúdos audiovisuais e explorar plataformas digitais de ensino e aprendizagem, promovendo um ensino mais dinâmico e acessível. A prefeitura reitera seu compromisso com a educação integral ao confirmar que, além dos equipamentos para professores e equipe diretiva, os alunos da rede pública receberão uniformes escolares, kits com materiais didáticos e mochilas no início do ano letivo. Estas medidas reforçam o empenho em oferecer um ensino de qualidade e acessível a todos os estudantes da cidade”, relata o prefeito.

Foto: divulgação