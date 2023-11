Em reunião realizada nesta segunda-feira (dia 27), a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) apresentou ao Sindicato dos Metalúrgicos duas novas propostas para a renovação do acordo do turno de revezamento de 8 horas na empresa. A primeira, prevê o abono de R$ 5 mil. No entanto, a forma de pagamento seria dividida em R$ 2,5 mil em dinheiro e o mesmo valor em crédito no cartão-alimentação a ser pago em duas parcelas.

Já a proposta B prevê o pagamento de R$ 4 mil dinheiro e R$ 1 mil no cartão alimentação. A votação foi marcada para quinta-feira (dia 30) em escrutino secreto.