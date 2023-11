No último sorteio da Lotofácil, realizado na segunda-feira (dia 27), a cidade de Volta Redonda teve um sortudo que levou para casa uma bolada de R$ 291.096,03. O ganhador, que fez sua aposta na loteria Dama de Ouro, no bairro Aterrado, acertou os 15 números sorteados no Concurso 2964.

A aposta vencedora foi simples, composta por 15 números escolhidos pelo felizardo morador da Cidade do Aço. O prêmio, que tem a estimativa de R$ 1,7 milhão para o próximo concurso, foi distribuído entre outros nove ganhadores que também acertaram os 15 números sorteados.

Premiação do Concurso 2964:

15 acertos: 10 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 291.096,03.

10 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 291.096,03. 14 acertos: 1.094 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 388,27.

1.094 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 388,27. 13 acertos: 26.486 apostas ganhadoras, com um prêmio de R$ 30,00 para cada.

26.486 apostas ganhadoras, com um prêmio de R$ 30,00 para cada. 12 acertos: 229.581 apostas ganhadoras, sendo premiadas com R$ 12,00 cada.

229.581 apostas ganhadoras, sendo premiadas com R$ 12,00 cada. 11 acertos: 982.285 apostas ganhadoras, com um prêmio de R$ 6,00 para cada.

É importante ressaltar que os prêmios da Lotofácil prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Após esse período, os valores são destinados ao Tesouro Nacional para serem aplicados no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

O próximo sorteio, com uma estimativa de prêmio ainda mais atrativa, acontecerá nesta terça-feira (dia 28) a partir das 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3.

