Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para a leitura de placas de veículos (OCR – Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres, em português) auxiliaram a Polícia Militar a prender, na manhã desta terça-feira (28), dois homens envolvidos em um furto de carro, em Volta Redonda. O crime aconteceu na última sexta-feira (dia 24) e o veículo foi recuperado no mesmo dia, no bairro Minerlândia, após uma denúncia feita ao 190. Os suspeitos foram detidos e levados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Um deles estava foragido da Justiça.

Os homens, de 26 e 28 anos, foram detidos em um posto de combustíveis, na altura do bairro Morada da Granja (na BR-393), depois que o sistema instalado no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) acusou que o veículo no qual estava a dupla – um Astra prata – tinha participação em crimes em Volta Redonda; isso é possível graças às câmeras de leitura de placas de veículos. A identificação do Astra havia sido incluída na lista de veículos com restrição, pelo fato de o automóvel ter sido usado no furto do Citroën C3 preto, no bairro 249, que foi recuperado no Minerlândia.

O furto foi flagrado por câmeras de monitoramento que mostram o momento que a dupla se aproveita de um descuido da condutora do Citroën C3 para furtá-lo. A vítima havia deixado a chave na ignição do veículo para levar seu cachorro em um pet shop.

Câmeras ajudam a coibir e solucionar crimes

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, enalteceu a ação integrada, baseada na expertise dos agentes, na tecnologia e inteligência das forças de segurança de Volta Redonda.

“Volta Redonda tem hoje um cerco amplo, onde contamos com monitoramento em diversos bairros. Nenhum veículo acessa ou sai de Volta Redonda sem que tenhamos o controle dele. Conseguimos monitorar os veículos que trafegam pela cidade, identificando casos de irregularidades, situações de fugas ou os envolvidos em roubo ou furtos, como foi nesse caso. Parabenizar aos agentes envolvidos nessa ocorrência, sem dúvidas, mais uma vez a expertise deles, em conjunto com a tecnologia, a inteligência e a integração entre as forças trouxeram um resultado positivo em pouco tempo”, destacou Luiz Henrique.

Fotos: Divulgação/PM