No último sábado, dia 25, o comércio de Barra Mansa foi palco do primeiro sorteio do “Natal Premiado CDL Barra Mansa”, uma iniciativa promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas local. A ação visa incentivar as compras no comércio da região durante o período natalino e premiar os consumidores participantes.

Ao longo dos próximos sábados, novos sorteios estão programados, oferecendo aos participantes a oportunidade de ganhar vales-compra em diferentes valores. No total, serão distribuídos R$ 100 mil reais entre 305 ganhadores ao longo da campanha, tornando as festas de fim de ano ainda mais especiais para a população que prestigia as lojas da cidade.

A mecânica da campanha é simples: a cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, o cliente recebe um cupom físico da empresa aderente contendo um código promocional em formato de QR Code. Esse cupom deve ser cadastrado no aplicativo CDL Barra Mansa, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play. O cadastro no aplicativo solicita informações como nome completo, celular, e-mail, CPF, data de nascimento e endereço completo. Após o preenchimento, o cupom de participação é automaticamente impresso na urna que fica na sede da CDL Barra Mansa.

Durante o primeiro sorteio, realizado em 25 de novembro os contemplados foram anunciados, recebendo vales-compra de diferentes valores. Esses valores deverão ser utilizados, pelo consumidor, na loja em que ele foi premiado.

Os sortudos contemplados com vales-compra de R$ 200 foram:

Jaqueline Mathias Pereira de Carvalho (Palatos – Jardim das Preguiças)

Luciana Marques do Nascimento (Dona da Casa)

Ana Beatriz de Carvalho Cerqueira (Drogaria Povão Loja 09)

Edna Nascimento (Drogaria Povão Loja 09)

Edilaine Souza Cunha Aono (Chok Eletric)

Lidiana Ludovino Sales (Bramil Supermercado)

Marina Silva Santos (Lumman Calçados)

Sandra Vieira Ribeiro (Bramil Supermercado)

Raquel Santos Parreira de Souza (Bramil Supermercado)

Jaqueline Cristina da Silva (Bramil Supermercado)

Paulo Cesar Nascimento Junior (Padaria e Confeitaria Raiane II)

Carla Valverde Machado (Constance)

Claudia Marcia do Nascimento (Bramil Supermercado)

Rosiana Mendes Barcellos Rodrigues (Casa do Biscoito)

Rouvane Machado Teixeira (Bramil Supermercado)

Rogéria Coelho Fontes (Drogaria Povão Loja 09)

Layla Almeida Coutinho (Bramil Supermercado)

Vanderlei Arimateia Pereira (Bramil Supermercado)

Os vales-compra de R$ 300 foram destinados aos seguintes contemplados:

Leonardo Coutinho Alves Meiga (Valeria de Almeida)

Renata Frazão (Bramil Supermercado)

Fernanda Magalhães (Bramil Supermercado)

Karine Campos Silva (L. B. Material de Construção)

Sueli de Fátima Bernardo (Bramil Supermercado)

Karoline Pereira Gomes (Auto Barra)

Fernanda Consentino Afonso (Bramil Supermercado)

Simone Cristina Cruz Ramalho (Bramil Supermercado)

Gabriela Pereira Gomes Leonelo (Nerilda Modas)

Fernando Henrique Dias (Correta BM)

Andrea Vieira Teixeira (Bramil Supermercado)

João Lúcio Arantes Paulo (Bramil Supermercado)

Marcela Portugal Alves (Bramil Supermercado)

Ueliton Charles Soares Lacerda (Bramil Supermercado)

José Maria Valva Duque (Bramil Supermercado)

Luiz Claudio de Moura Machado (Bramil Supermercado)

Leonardo Teixeira Alves Penha (Fase da Moda Masculina e Feminina)

Maria Cristina Gonçalves de Mello (Bramil Supermercado)

Já os vales-compra de R$ 500 saíram para os seguintes ganhadores:

Maria Luiza Queiroz Gonçalves (Bramil Supermercado)

Livia Rodrigues Faria (Construvila)

Carlos Eduardo Masset (Posto O.J.M)

Luana de Oliveira Andrade (Pupa Modas)

Luiz Justino da Silva Junior (Mercado Padrão)

Ryckelme Alves (F G D Comércio de Gás)

Suzilene Camilo (Bramil Supermercado)

Noemi Naiara de Oliveira Silva (Cabama)

Tânia Cristina de Almeida Brandão (Bramil Supermercado)

Marilene Maia da Silva (Bramil Supermercado)

Geraldo de Paula Freitas (Bramil Supermercado)

O grande destaque ficou para uma sortuda contemplada com o vale-compra de R$ 1.000:

Mayara Aguiar Tavares (Bramil Supermercado)

“A CDL Barra Mansa reforça o convite para que todos prestigiem o comércio local, participem da campanha, e concorram aos próximos sorteios. Boa sorte aos participantes e que o “Natal Premiado” traga ainda mais alegria e prosperidade às festas de fim de ano em Barra Mansa”, destacou o presidente da entidade, Gleidson Gomes.