O governador Cláudio Castro recriou a Secretaria de Estado de Segurança. A nova secretaria será comandada pelo delegado da Polícia Federal Victor Cesar Carvalho dos Santos.

“Determinei ao novo secretário de Segurança que apresente um plano para fortalecer ainda mais as polícias Civil e Militar e que a secretaria de Segurança tenha em sua estrutura uma Corregedoria-Geral Unificada. Seguiremos, de forma integrada, combatendo fortemente as máfias que atingem não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil”, ressaltou o governador Cláudio Castro.

Victor dos Santos é delegado da Polícia Federal há mais de 20 anos. Na instituição atuou como coordenador operacional de grandes eventos, entre eles, a visita do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013. O delegado também participou da coordenação da segurança dos Jogos Mundiais Militares e da Rio+20. Foi Superintendente Regional da Polícia Federal do Distrito Federal. Na Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro, atuou na Delegacia de Repressão a Entorpecentes e na Corregedoria Regional da Polícia Federal.

Mudança também na Procuradoria-Geral do Estado

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) passará a ser comandada por Renan Miguel Saad. Ele vai substituir Bruno Dubeux. Renan Saad é Procurador do Estado do Rio de Janeiro há 30 anos, e já foi assessor jurídico chefe das Secretarias de Estado de Planejamento e Controle, Fazenda e Desestatização.

Também chefiou a Assessoria Jurídica das secretarias de Estado de Educação e de Transportes. O novo procurador-geral do Estado foi ainda responsável pela reestruturação do setor de transporte aquaviário de passageiros no Estado do Rio de Janeiro.

Mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), também foi professor universitário da PUC/RJ e da Faculdade de Direito Cândido Mendes.

