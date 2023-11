Um jovem de 21 anos foi preso na tarde de segunda-feira (dia 27), em Barra do Piraí, depois de ser denunciado pela própria mãe por agressões, ameaças e dano ao patrimônio. O rapaz já tinha outras passagens pela polícia por ameaça e porte de droga para consumo próprio.

De acordo com o delegado titular Antonio Furtado, da 88ª DP (Barra do Piraí), a mãe compareceu à delegacia pela manhã para denunciar que o filho estava quebrando móveis e objetos na casa onde os dois moravam, no Centro da cidade, além de xingá-la e ameaçá-la. Segundo ela, o jovem é viciado em crack, cocaína e maconha.

Com a chegada dos policiais civis e militares, o jovem, que estava com a namorada de 18 anos na casa, resistiu à ordem de prisão e desacatou os agentes, que precisaram usar a força para algemá-lo.

Os agentes encontraram na casa diversos objetos destruídos, como televisão, estante e cama. Segundo a mãe, o jovem pedia dinheiro com frequência e caso ela não desse, ele pegava objetos da casa para que ela pagasse para tê-los de volta. Ainda de acordo com a ocorrência, a mãe afirmou que não aguentava mais o convívio.

“Esse caso triste mostra o que a droga é capaz de fazer com nossos jovens e família, separa-os, joga uns contra os outros, e as consequências normalmente de quem se envolve com entorpecentes são: doenças, cadeia ou morte”, esclareceu o delegado.

Já na delegacia, o rapaz afirmou que estava passando por uma crise de abstinência – sintomas após a interrupção do consumo de substâncias que causam dependência. E foi

preso pelos crimes da Lei Maria da Penha, como injúria e violência psicológica, além de dano, resistência e desacato. Somada, as penas podem chegar a 7 anos de prisão. A mãe também pediu uma medida protetiva para impedir que o filho se aproxime dela.

Foto: Divulgação