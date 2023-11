Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (dia 29) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda, deixou um homem, de 25 anos, ferido. O automóvel GM Astra saiu da pista, próximo ao trevo do bairro Água Limpa, colidindo contra uma árvore e o meio-fio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e removeu a vítima para o Hospital São João Batista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo envolvido no acidente encontrava-se em situação regular, e após a conclusão dos procedimentos no local, foi liberado para um parente do condutor, que providenciou sua remoção. O trânsito na região ficou comprometido durante o resgate e a retirada do veículo, resultando em um pequeno congestionamento. A situação foi normalizada após a conclusão das operações de emergência. A identidade da vítima e seu estado de saúde não foram divulgados até o momento.

Foto: Divulgação/PRF